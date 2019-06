Roma, è il Fonseca day. E finalmente si torna a parlare solo di calcio

Roma, finalmente Fonseca. Adesso tutti a lavoro: i primi impegni incombono e aiuteranno a mettere da parte le vicende recenti

Roma, stamattina, si è svegliata anche prima del solito. Una grande folla a Fiumicino ha accolto l’arrivo di Paulo Fonseca che, in bellissimo stile, si è presentato per la prima volta a una parte di pubblico giallorosso. Camicia, completo blu scuro accompagnato da mocassino e un gran sorriso. Qualche stretta di mano qua e là e poi via al tour. Prima gli uffici all’Eur, poi Trigoria. «Le prime impressioni sono molto positive», dice dopo le visite.

Sensazioni ricambiate dai tifosi, che hanno appoggiato la scelta della società. Certo, fosse stato preso Conte come indicato da Totti forse tutti sarebbero stati un po’ più contenti, ma Fonseca ha fatto riscontrare pareri positivi. Il fatto che la stagione giallorossa inizi così presto (in attesa sempre della sentenza del Milan), è un vantaggio. In questo modo le voci extra campo saranno messe da parte il prima possibile, soverchiate dai primi impegni. Essere indaffarati, si sa, è il modo migliore per pensare poco.