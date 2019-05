Roma, ecco il piano per arriva a Caligiuri: ma c’è un sacrificio

Roma, obiettivo Caligiuri: per arrivarci bisogna cedere Schick che in Bundesliga piace

A Trigoria non si fa altro che parlare di futuro, intanto la Champions League è ancora da conquistare. Oltre ad allenatori e dirigenti sportivi, si parla ovviamente di chi in campo dovrà scenderci.

Ai giallorossi piace Caligiuri, e non poco. L’attuale DS Massara ha già impostato la trattativa che potrebbe essere poi conclusa dal successore. Il sacrificio è Schick che in Bundesliga è tenuto sotto osservazione. Monetizzare, quindi, per puntare poi sull’attaccante dello Schalcke 04.