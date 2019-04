Roma, El Shaarawy e Florenzi pronti a tornare: nel mirino Sampdoria o al massimo Udinese

Ranieri pronto a recuperare due pedine fondamentali per il suo scacchiere: El Shaarawy già in gruppo, Florenzi nei prossimi giorni

Roma subito in campo dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina. Anche nella gara contro i viola due cattive notizie sul fronte infortunati: Santon e Perotti sono infatti usciti acciaccati ed oggi hanno svolto terapie. Una buona notizia però arriva dal fronte recuperi. El Shaarawy e Florenzi, entrambi fermi per problemi al polpaccio accusati in Nazionale, sono infatti pronti per tornare a disposizione di Ranieri.

Il Faraone oggi si è allenato in gruppo, mentre il numero 24 dovrebbe farlo a breve. Difficile un impiego da titolari già per sabato contro la Sampdoria, più facile invece recuperare per la sfida contro l’Udinese del 13 Aprile.