Roma, El Shaarawy: «Ecco perché ho scelto lo Shanghai Shenhua»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex L’ex attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy ha commentato e spiegato la scelta di andare in Cina allo Shanghai Shenhua.

Ecco le sue parole: «Spero di trovare la mia felicità. Ho parlato con alcuni calciatori che hanno vissuto qui e si sono trovati bene. Spero succeda anche a me, scegliere lo Shanghai Shenhua mi ha portato a cambiare vita, ma sono deciso ad affrontare questa sfida».

«La cosa che mi ha fatto più piacere è il modo con cui questo club mi ha voluto, in maniera così forte. Mi auguro di trovarmi bene in questo mondo diverso e spero di aiutare presto la squadra. In vacanza mi sono allenato, tra poco entrerò in forma ma fisicamente mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo».