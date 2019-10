Roma, Fazio: «Con la Samp per i tre punti. Ranieri? Lo saluteremo dopo»

Roma, Fazio si prepara alla gara contro la Sampdoria: «Vogliamo vincere ma non sarà facile. Ranieri? Gli vogliamo bene, lo saluteremo»

Federico Fazio, difensore della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ranieri? Gli vogliamo bene ma lo saluteremo dopo la partita, noi vogliamo vincere. Sarà una gara difficile ma non possiamo stare troppo a lungo senza prendere i tre punti. Toccherà a Kalinic? Per noi è un ottimo ricambio. Infortuni per colpa dei campi? Trigoria è uno dei posti migliori per allenarsi. Europa League? Competizione bellissima da non sottovalutare».