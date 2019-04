Roma-Fiorentina 2-2: risultato e cronaca in diretta live

Roma-Fiorentina, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma di mister Ranieri è pronta ad ospitare la Fiorentina di mister Pioli in occasione della partita in programma stasera, 3 aprile 2019, alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma per la gara del turno infrasettimanale valida per la 30esima giornata di Serie A.

La Roma arriva dalla sconfitta per 4-1 contro il Napoli e per questo motivo i giallorossi sono alla ricerca di 3 punti preziosi per non allontanarsi dalla zona Champions. La Fiorentina, dal suo canto, nell’ultima partita di campionato ha pareggiato in casa contro il Torino.

Roma-Fiorentina 2-2: tabellino

MARCATORI: pt 12′ Pezzella, 14′ Zaniolo; st 6′ Gerson. 12′ Perotti

ROMA (4-3-3-): Mirante, Santon, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Kluivert (13′ st Pellegrini), Dzeko, Perotti. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (17′ st Chiesa), Veretout, Dabo; Muriel, Simeone, Gerson. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE: Ammoniti Kolarov, Simeone

Roma-Fiorentina: diretta live e sintesi

66′ Ammonito Simeone per un’entrata fallosa. Calcio di punizione per la Roma

62′ Cambio per la Fiorentina: entra Chiesa esce Benassi

58′ Cambio per la Roma: esce Kluivert entra Pellegrini

57′ GOL DELLA ROMA CON PEROTTI che riesce a concludere con un bel tiro al volo dopo un cross arretrato di Kluivert e deviazione di Milenkovic

55′ La Roma prova immediatamente a riagganciare il risultato, ma la Fiorentina riesce dal suo canto a reggere bene la situazione

51′ GOL DELLA FIORENTINA CON GERSON che riesce a trovare il tap in vincente dopo un assist di Marco Benassi

48′ Discesa di Kolarov sulla sinistra ma Benassi riesce a deviare in fallo laterale

46′ Nessun cambio per i due tecnici

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 1-1 il primo tempo fra Roma e Fiorentina. Una prima frazione di gioco che ha visto entrambe le squadre particolarmente propositive, tanto da vedere la Fiorentina in vantaggio a soli 12′ con Pezzella. Poco dopo il pareggio dei padroni di casa grazie ad un bel colpo di testa di Zaniolo

45’+1′ Finito primo tempo. Roma-Fiorentina 1-1

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ Calcio d’angolo per la Fiorentina che sullo sviluppo dell’azione conquista un altro calcio d’angolo. Cristante dapprima e Dzeko dopo allontanano il pericolo. Negli ultimi minuti buon pressing della squadra di Pioli

42′ Calcio di punizione per la Fiorentina che non riesce a sfruttare dell’occasione. Sullo sviluppo dell’azione, però, conquista un altro calcio di punizione

38′ Bella azione della Fiorentina con Gerson che prova la conclusione ma la palla finisce alta sulla traversa

36′ Zaniolo prova a mettere la palla per Dzeko, ma il compagno di squadra non riesce ad agganciare la sfera

33′ Calcio d’angolo per la Roma dopo una deviazione di Lafont su tiro di Dzeko

30′ Dopo 30′ Roma-Fiorentina 1-1

28′ La Roma prova a crearsi un varco tra la difesa avversaria, ma la Fiorentina riesce a tenere bene il gioco avversario

24′ Ad un’azione offensiva della Roma, la Fiorentina risponde con una bella ripartenza ad opera di Simeone. Sullo sviluppo di questa azione Muriel prova la conclusione da lontano, ma la sfera colpisce la parte bassa del palo

20′ Kluivert momentaneamente a terra, ma riesce a proseguire

17′ La partita tra Roma e Fiorentina è già 1-1. Al gol di Pezzella, infatti, ha risposto immediatamente Zaniolo

14′ GOL DELLA ROMA CON ZANIOLO che trova lo specchio della porta con un colpo di testa perfetto dopo un passaggio di Kluivert

12′ GOL DELLA FIORENTINA CON PEZZELLA che riesce a deviare in rete con un bel colpo di testa sullo sviluppo dell’azione da calcio d’angolo

12′ Occasione per la Fiorentina con Muriel, ma Mirante devia in calcio d’angolo

10′ Azione offensiva della Roma, con Zaniolo che prova la conclusione e la difesa della Fiorentina che riesce ad allontanare il pericolo

7′ Calcio di punizione per la Roma che però non riesce ad approfittare di questa occasione

3′ Ammonito Kolarov in seguito ad un’entrata fallosa su Simeone.

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Roma e Fiorentina

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina: formazioni ufficiali

Roma-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Roma-Fiorentina: i precedenti del match

I precedenti non sorridono ai giallorossi che non sono riusciti a vincere in occasione degli ultimi due incontri con la Fiorentina in seria A, riportando un pareggio e una sconfitta. Durante l’ultima partita in casa contro la Fiorentina finita 0-2 e svoltasi nell’aprile del 2018, la Roma ha interrotto la striscia di cinque vittorie interne consecutive contro la compagine toscana.

Roma-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà il signor Massa di Imperia a dirigere la partita tra Roma e Fiorentina in programma mercoledì 3 aprile 2019 presso lo stadio Olimpico di Roma per la gara del turno infrasettimanale valida per la 30esima giornata di Serie A. Alassio e Di Liberatore saranno gli assistenti, mentre Calvarese sarà IV uomo. Mazzoleni e Bindoni addetti al VAR.

Roma-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Roma-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.