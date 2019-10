Roma, Florenzi: «Con la Samp gara difficile. Ranieri perfetto per loro»

Roma, Florenzi parla della prossima sfida contro la Sampdoria: «Sarà difficile, avranno una reazione nervosa. Ranieri…»

L’attuale capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della tv ufficiale giallorossa. Queste le parole del terzino:

«Con la Sampdoria sicuramente sarà una partita difficile, hanno avuto un cambio dell’allenatore che porta sempre una reazione nervosa alla squadra. Il mister, Ranieri, è perfetto per questo tipo di cose: con il suo modo di fare ti fa dare tutto in campo e, alla fine, giochi per lui, ogni partita come fosse una finale».