Roma, Florenzi: «Il lavoro di Fonseca ha portato i suoi frutti»

Il capitano della Roma Alessandro Florenzi riconosce i meriti del nuovo tecnico Fonseca, che ha trasferito la sua filosofia ai giallorossi

Nel corso dell’intervista odierna a Roma TV, Alessandro Florenzi ha sottolineato i miglioramenti della squadra sotto la gestione di mister Fonseca.

«Fonseca non ha mai cambiato i principi in cui crede, ha studiato delle modifiche che hanno sicuramente portato i loro frutti. Ma non è mai cambiato il suo stile di gioco propositivo, la ricerca del pressing quando si perde palla».