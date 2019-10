Roma, Fonseca cerca l’identità: ecco quanti giocatori ha già utilizzato

Roma, Fonseca è ancora alla ricerca della giusta identità. Già utilizzati 23 giocatori nelle prime apparizioni tra campionato ed Europa League

Perotti, Fuzato e il giovane Cetin. Sono gli unici tre giocatori non utilizzati da Fonseca nelle prime apparizioni con la sua Roma. L’allenatore, alla ricerca dei vari equilibri, ha sperimentato tanto utilizzando addirittura 23 calciatori.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, questo fattore deriva anche dai tanti infortuni in cui molti profili sono incappati. Il portoghese spera di recuperare il prima possibile tutti quanti (escludendo Zappacosta) per dare una definitiva identità alla squadra.