Roma, Fonseca: «Dzeko è un nostro giocatore. Non ho visto altri segnali»

Roma, Fonseca in conferenza dopo il Perugia: «Dzeko? È un nostro giocatore, non ho visto segnali contro di noi, lavora bene»

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’amichevole col Perugia. Le sue dichiarazioni:

«Dzeko è un nostro giocatore. Posso dire che ha lavorato bene e non ho visto alcun segnale che lo facesse vedere lontano da noi. Dopo appena tre settimane c’è bisogno di molto lavoro, ma ho visto un’apertura da parte loro e questo è molto positivo. Mancano tante cose ancora, una squadra è un processo che non termina mai. In questo momento manca chiaramente un difensore centrale».