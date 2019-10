Roma, il tecnico dei giallorossi, Fonseca, commenta il pareggio contro il Cagliari, arrivato tra mille polemiche nel finale

Paulo Fonseca ha commentato il pareggio della sua Roma contro il Cagliari a Sky Sport: «Ho meritato l’espulsione, non ci sono dubbi. Io ho protestato per il fallo di Diawara, che per me non esiste e non capisco perchè non sia andato al VAR».

«Dopo il gol l’arbitro parla che con un giocatore del Cagliari e dice che non è fallo, ma dopo cambia idea, magari consultando il VAR. Meritavamo la vittoria, ma dobbiamo accettare il risultato».