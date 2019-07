Roma, Fonseca mette le ali. Il tecnico si concentra su Under e Kluiver

Roma, Fonseca lavora a capofitto per preparare al meglio la squadra in vista del campionato. L’allenatore punta molto su Under e Kluivert

Proseguono spediti i lavori di costruzione della Roma. Sono passati più di due mesi da quando Ranieri ha lasciato la squadra al sesto posto, reduce da una pessima stagione sotto tutti i punti di vista. Da quel momento, giorno dopo giorno, si è puntato su una lenta ripresa di tutto il movimento giallorosso. Ripresa affidata alle sapienti menti di Petrachi e Fonseca.

Se il direttore sportivo è già stato un protagonista e continuerà ad esserlo fino a fine agosto, il tecnico è sempre sotto l’occhio dei riflettori. C’è una curiosità immensa nel vedere all’opera la nuova squadra che sta pian piano costruendo. Si dovrà aspettare ancora poco meno di un mese, poi le carte verranno scoperte. Intanto a Trigoria si lavora tanto sotto tutti gli aspetti, fisici e tattici.

Mentre aspetta gli ultimi rinforzi sul mercato, l’allenatore si sta concentrando sui giocatori che ha già a disposizione. La sua Roma è bella che disegnata secondo i suoi credo calcistici. Un 4-2-3-1, non spregiudicato ma sicuramente coraggioso. Modulo in cui saranno protagonisti i giocatori brevilinei, talentuosi e veloci. E queste caratteristiche sono pienamente incarnate da Kluivert e Under. Tra movimenti in entrata e in uscita sono loro, a oggi, i due titolari della corsia. Il turco, almeno, lo è sicuramente. L’olandese deve far fronte a un ritrovato Diego Perotti. Il mister chiede a loro un particolare lavoro offensivo, volto ai tagli in avanti. È su questo che l’ex Shakhtar si sta particolarmente dedicando, e da parte loro sta riscontrando un ottimo impegno. Anche perché, tempo per andare a rilento, non ce n’è più.