Roma, Fonseca: «Non c’è tempo per recuperare. Ma nessun alibi»

Roma, Fonseca prosegue le sue polemiche: «Non abbiamo tempo per recuperare, ma questo non deve essere un alibi»

Non si placano le polemiche di Paulo Fonseca. Dopo la partita della sua Roma in Europa League il tecnico aveva tuonato sul poco recupero a disposizione della squadra in vista del match con Cagliari. In conferenza stampa l’allenatore ha proseguito con la sua idea:

«Io non voglio che questa questione possa essere un alibi per qualche situazione. Ne ho parlato perché me lo hanno domandato ed è la verità. Non abbiamo tempo per recuperare dopo la gara col Gent. Se influirà sulla partita? Non lo so».