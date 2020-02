Roma, Fonseca sostituisce Pellegrini: il motivo

Il tecnico della Roma Fonseca ha chiarito il motivo per cui ha dovuto sostituire Pellegrini contro il Lecce

Lorenzo Pellegrini non sta attraversando un periodo facile alla Roma. Spesso imbeccato dai fischi dei propri tifosi, il centrocampista giallorosso ha dovuto far fronte a un leggero problema muscolare che lo ha costretto alla sostituzione.

«Pellegrini ha fatto una bellissima partita, ma all’intervallo abbiamo parlato e aveva un fastidio nelle gambe e ho deciso di non rischiare. Non è infortunato, era solo per non rischiare», ha detto il tecnico Fonseca in conferenza stampa.