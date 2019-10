Roma, Fonseca tra polemiche e scelte. Su chi può puntare il portoghese

Roma, il tecnico Fonseca polemizza sulle tante partite ravvicinate. E intanto pensa a Pastore come titolare contro la Sampdoria

La Roma (salvo condizioni atmosferiche avverse) è attesa dalla difficile gara contro la Sampdoria. Paulo Fonseca ha preparato la gara dovendo far fronte ai tanti infortuni della sua squadra.

Il portoghese, in conferenza, ha polemizzato sul fatto che ci sono troppe partite ravvicinate in calendario. Per far fronte agli stop, ecco che il tecnico potrebbe lanciare dal primo minuto Pastore. Un campo pesante, tuttavia, metterebbe in difficoltà l’argentino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.