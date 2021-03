Roma, Fonseca: «Una squadra che vuole andare in Champions non può fare così

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara con il Parma. Queste le sue parole

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara con il Parma. Queste le sue parole.

GOL SUBITO – «Siamo entrati bene in partita ma alla prima occasione abbiamo preso gol. Una squadra che vuole andare in Champions non può comportarsi cosi».

ALIBI – «Non voglio alibi. Non possiamo prendere gol così perché ha cambiato la partita. Loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni».

CONCENTRAZIONE – «Nel primo tempo il Parma è arrivata ina rea due volte e alla prima ha fatto gol. Il problema è stato questo. E’ stata una questione di concentrazione e quando sbagliamo diventa dura».

PALLEGGIO – «La squadra ha giocato meglio con l’ingresso di Crisante ma anche Ibanez ha dato qualità al palleggio».