Roma, Frattesi vicino al rientro: trattativa con il Sassuolo

La Roma pensa al ritorno di Davide Frattesi. Il centrocampista lascerà il Sassuolo: contatti in corso tra le parti

Davide Frattesi torna a Roma? Secondo Sky Sport ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto. Il calciatore classe ’99, autore di un buon Mondiale con l’Under 20, potrebbe tornare in giallorosso.

Frattesi è di proprietà del Sassuolo ma i neroverdi non sono nelle condizioni di poter garantire al giocatore lo spazio che vorrebbe. Contatti in corso per il suo ritorno a Roma (c’è la recompra fissata a 12 milioni).