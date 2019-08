Roma Genoa: come ha giocato Schone nel suo esordio

Come ha esordito Schone con la maglia del Genoa contro la Roma. Andreazzoli si aspetta molto dal centrocampista danese

Il modulo del Genoa visto con la Roma si può sintetizzare come 3412, coi due mediani costantemente in supporto dei difensori centrali. Radovanovic era il vertice basso del Grifone, che formava un rombo coi 3 della retroguardia.

Schone invece agiva leggermente più avanti, nonostante a volte si abbassasse maggiormente quando il Genoa non riusciva a uscire in modo pulito. Contro i giallorossi è stato soprattutto Radovanovic il faro dell’impostazione (da un suo lancio lungo è nato il 3.3), mentre Schone ha fatto giocate un po’ troppo orizzontali. Inoltre, ha un po’ sofferto nelle transizioni negative. Ci va del tempo per adattarsi