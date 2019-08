Roma Genoa: l’importanza tattica di Ghiglione e Barreca

Ghiglione e Barreca consentono al Genoa di coprire bene i corridoi verticali. Contro la Roma si è visto con chiarezza

Il Genoa di Andreazzoli ha esordito con una prestazione convincente a Roma. Si è vista l’importanza tattica dei quinti nel 3412 del tecnico ex Genoa: oltre a comporre una linea a 5 in fase di non possesso, Ghiglione e Barreca occupavano una posizione molto alta in fase di possesso.

Raramente aiutavano l’impostazione bassa, anzi scappavano subito in avanti. In attacco consolidato erano poi sulla stessa linea degli attaccanti, la loro copertura dell’ampiezza è fondamentale per consentire al Genoa di riempire bene tutti i corridoi del campo. Ghiglione ha pure confezionato l’assist per Kouame con una grande sovrapposizione.