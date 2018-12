Roma-Genoa, Olsen risponde alla papera di Allison! – VIDEO

Una papera di Olsen regala il gol del vantaggio al Genoa: nel pomeriggio anche l’ex Roma, Allison, non fa da meno… – VIDEO

Al 18′ del primo tempo, un tiro di Hiljemark dalla distanza centra la porta di Olsen che sembra inizialmente parare con facilità. Ma subito dopo si vede come il pallone passi tra le gambe del portiere giallorosso che si accorge troppo tardi del danno. Il pallone rotola verso la porta e Piatek ne approfitta per siglare il gol del vantaggio del Genoa. La giornata di oggi è però una giornata no per i portieri giallorossi. Infatti, oltre alla papera di Olsen, si ricorda anche quella dell’ex Roma Allison che, al Liverpool, ha fatto sì che il Manchester United pareggiasse momentaneamente il match.