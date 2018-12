Roma-Genoa: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Genoa, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sta vivendo un momento molto complicato la Roma, con la panchina di Di Francesco che traballa dopo il pareggio di Cagliari e la sconfitta europea contro il Victoria Plzen. Nonostante le continue rassicurazioni della società sarà fondamentale vincere questa sera per il tecnico ex Sassuolo, per ridare morale al gruppo, aggiustare la classifica e allontanare lo spettro dell’esonero. Di fronte ci sarà un Genoa, che dal canto suo è già al terzo allenatore della stagione, con Cesare Prandelli che proverà a fare meglio dei suoi due predecessori Ballardini e Juric. Una sfida delicata dunque quella dell’Olmpico, che vedrà di fronte due squadre in difficoltà e alla ricerca di loro stesse. Staremo a vedere dunque chi riuscirà a spuntarla.

Roma-Genoa: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Roma-Genoa: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Sorprende tutti Di Francesco che decide di schierare un insolito 3-4-3. Olsen in porta, difeso da Fazio, Manolas e Juan Jesus. Sulle corsie esterne scelti Kolarov e Florenzi, con Cristante e Nzonzi in mezzo. Tuttavia la novità più grande è sicuramente la scelta di schierare Zaniolo da falso nueve nel tridente con Under e Kluivert. Tutto confermato invece in casa Genoa con Piatek-Kuoamè coppia offensiva nel 3-5-2 di Prandelli.

ROMA (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Zaniolo, Kluivert.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Roma-Genoa: probabili formazioni e pre-partita

Di Francesco sa che si trova ad affrontare un match complicato e quindi opta per il solito 3-5-2 con Olsena tra i pali, difeso dai centrali Manolas e Fazio. Sulle fasce invece agiranno Florenzi e Kolarov. In mediana ecco Cristante e Nzonzi, mentre sulla trequarti scelto il talento di Zaniolo e Under, insieme alla velocità di Kluivert. In avanti Schick si muoverà da unica punta. Prandelli risponde con un 3-5-2 compatto e pronto a ripartire grazie alle folate di Kouamè, spalla ideale per il bomber polacco Krzyzstov Piatek.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

Roma-Genoa: i precedenti del match

Portano evidentemente fortuna i colori rosso e blu alla Roma, che negli ultimi 5 incontri contro il Genoa non ha mai perso. Un solo pareggio infatti e ben quattro vittorie, tra cui quella dell’ultimo precedente il 18 aprile, quando Under ed un autogol di Zukanovic risposero alla rete di Lapadula per il 2-1 definitivo in favore dei giallorossi.

Roma-Genoa: l’arbitro del match

L’arbitro scelto per questo Roma-Genoa sarà Marco Di Bello di Brindisi. Il 37enne fischietto Pugliese ha esordito in Serie A nel 2014 ed è un prospetto di grande interesse. Ad aiutarlo questa sera ci saranno gli assistenti Di Vuolo e Tasso, oltre al quarto uomo Giuia.

Roma-Genoa Streaming: dove vederla in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.