Roma, grana infortuni. La situazione sui possibile recuperi dei giallorossi

Roma alle prese con i tanti infortuni. Under e Perotti vicini al rientro, Dzeko può stringere i denti con la Sampdoria. La situazione

La Roma sta lottando con tutti gli infortuni maturati nelle ultime settimane. Determinati giocatori ai box, in queste due settimane di sosta per le Nazionali, proveranno a fare il massimo per rientrare contro la Sampdoria.

Under dovrebbe rientrare contro i blucerchiati, così come Florenzi. Cetin e Perotti sono a lavoro per strappare almeno una convocazione, rimane ancora in dubbio la possibile presenza di Mkhitaryan. Dzeko potrebbe essere in campo grazie all’ausilio di una mascherina. Lo sottolinea Il Tempo.