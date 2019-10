Roma, Hysaj è il preferito per gennaio. Ecco le condizioni per prenderlo

Roma, Hysaj è il profilo prediletto per rimpiazzare l’infortunato Zappacosta. Ecco le condizioni per acquistarlo a gennaio

L’infortunio di Davide Zappacosta ha immediatamente mandato sull’attenti Gianluca Petrachi, che adesso è a lavoro per regalare a Fonseca un nuovo terzino destro. Il nome di Hysaj è quello che più gravita in orbita Roma.

Il Corriere dello Sport rimarca le condizioni per acquistarlo a gennaio dal Napoli. Per prima cosa bisognerà far scendere la sua valutazione da 20 a 10 milioni. In secondo luogo si dovrà parlare col Chelsea per un eventuale rientro anticipato di Zappacosta.