Roma, il fatidico 30 giugno. Da domani si può evitare di “regalare”

Roma, il 30 giugno è finalmente arrivato. Petrachi a lavoro per completare le ultime uscite obbligatorie: da domani le cessioni consone

Plusvalenze cercasi. Accade in questo periodo in numerosi club in giro per l’Europa, Roma ovviamente compresa. Il fatidico 30 giugno è arrivato e Gianluca Petrachi prova a puntellare le ultime operazioni in uscita, last minute, per ascriverle a bilancio e non incappare in eventuali indagini della Uefa in merito al Fair Play Finanziario. Ci siamo quasi, poiché le manovre portate recentemente avanti dal d.s. hanno fatto entrare nelle casse romaniste quel gruzzoletto necessario.

Si proverà, nella giornata di oggi (ogni momento è buono) a piazzare definitivamente Gerson e Kostas Manolas. Ci sono piccoli intoppi per entrambe le situazioni, sopratutto riguardo i rispettivi ingaggi. Problemi che Petrachi spera si possano risolvere in giornata, per concludere in bellezza l’operazione “cessioni necessarie“. Perché è chiaro che alla società avrebbe avuto piacere a trattenere pezzi del calibro di Manolas o Luca Pellegrini, ma la scadenza incombeva. Lo scavallare del 30 giugno non significa che la Roma terminerà le vendite in questa sessione di mercato. Solo non dovrà farle con la fretta di adesso.

Di conseguenza è possibile forzare un po’ più la mano con le società che bussano alla porta dei capitolini per informarsi di qualche giocatore. Esempio pratico, quello di Edin Dzeko. L’operazione è ormai difficile si concluda in poche ore, di conseguenza la Roma potrà fare di più la voce grossa e chiedere la cifra ascritta al valore dell’attaccante. Che rimane comunque in scadenza di contratto l’anno prossimo, ragion per cui il prezzo non potrà essere altissimo. Stessa situazione che ha Stephan El Shaarawy. Petrachi, da domani, inizierà ufficialmente i discorsi col procuratore dell’italo-egiziano (nonché il fratello) per proseguire il percorso insieme. Dopo aver rifiutato la ricca offerta cinese, proseguire insieme sarebbe il minimo.