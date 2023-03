Roma, il figlio di Di Bartolomei: «Per anni ho provato rabbia, ora…»

Le parole di Luca Di Bartolomei, figlio dello storico capitano della Roma, sul suo rapporto con il padre dopo il suicidio

Luca Di Bartolomei ha parlato del rapporto con il padre, ex capitano della Roma, al Corriere della Sera.

PAROLE – «L’incapacità di capire come vivere questa vicenda ha provocato in me rabbia e ha creato un muro tra me e lui. Ho poi accettato che ci si possa sentire manchevoli, anche di fronte all’amore di un figlio e di una famiglia che evidentemente non è bastata per colmare le lacune del proprio animo. Ho smesso di chiamarlo Agostino e ricominciato a chiamarlo papà».