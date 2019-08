Roma, il giovane Mert Çetin è a Villa Stuart per le visite mediche

Mert Çetin, neo acquisto della Roma in difesa, è sbarcato a Fiumicino ieri sera e oggi si è recato a Villa Stuart per le visite mediche

La Roma rinforza la difesa con un colpo a sorpresa. Mert Çetin, centrale classe ’97 che lo scorso anno ha giocato nel Gençlerbirliği, in Serie B turca, conquistando la promozione, è il nuovo acquisto giallorosso.

Il difensore è arrivato nella Capitale ieri sera e oggi si è recato a Villa Stuart in mattinata per svolgere le visite mediche. In giornata arriveranno anche la firma e l’annuncio ufficiale.