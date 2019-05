Roma, il sostituto di Kolarov è già in casa. Pellegrini pronto a tornare

Protagonista a Cagliari, Luca Pellegrini si è guadagnato il ritorno alla Roma. Pronto ad affiancare o rimpiazzare Kolarov

La sensazione è che il ciclo di Aleksandar Kolarov a Roma stia per terminare. Non per rendimento negativo, ma semplicemente per età anagrafica. La proprietà attuale vuole svecchiare la squadra e proporre un progetto a lungo termine con determinati profili di qualità. Anziché andare incontro a spese pazze nel pericoloso girone infernale del mercato, i giallorossi faranno rientrare Luca Pellegrini dal Cagliari.

Prestato a gennaio per maturare la giusta esperienza, non si è mai mosso dalla corsia sinistra dei sardi. Un girone di ritorno che sicuramente gli ha fatto bene sotto tanti punti di vista. Ha capito com’è realmente la Serie A, come funziona, quali sono le insidie. Ha passo, tecnica, tenacia ed è giovane: è l’identikit perfetto per rimpiazzare Kolarov. O per lo meno per dargli un po’ di fiato qualora il serbo dovesse restare.