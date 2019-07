Roma, il Veretout day. Fonseca ha un centrocampo giovane e di qualità

Roma, un sabato tutto dedicato a Veretout. Lui e Diawara svolgeranno le visite mediche e così il centrocampo di Fonseca si completa

Roma è una città in cui, in questo periodo, molti giocatori vanno e vengono. Negli ultimi 10 giorni gli arrivi sono stati piuttosto consistenti e oggi si arricchiranno di un nuovo nome. Jordan Veretout ha messo piedi ieri sera nella Capitale e alle 8.30 svolgerà le visite mediche presso Villa Stuart. Poi la classica trafila prima di essere ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso.

Non sarà da solo, perché con lui si vedrà anche Amadou Diawara. Un comportamento esemplare quello dell’africano, che ha goduto di pochissimi giorni di vacanza dopo la Coppa D’Africa e si è concesso subito alla sua nuova squadra. Fonseca e Petrachi non possono che apprezzare, perché è in questo modo che si incarna lo spirito di cui hanno parlato in conferenza stampa i due. Anche dal punto di vista tecnico c’è un grosso vantaggio, poiché il portoghese può iniziare a modellare la squadra secondo i suoi dogmi. E avere gli uomini giusti a disposizione è ovviamente fondamentale. Veretout, Diawara, Pellegrini, Cristante, Nzonzi, Coric e all’occorrenza Pastore. All’appello ci sono tutti.

Dopo un altro sabato intenso, la domenica sarà di riposo, un po’ come la scorsa. Poi ricominceranno per bene tutte le trattative su cui Petrachi si è tuffato. La sensazione è che il prossimo colpo potrebbe essere Alderweireld, e in quel modo il pacchetto difensivo sarebbe al completo. In ultimo si penserà alla situazione offensiva. Suso è molto gradito ma è forse il più difficile da prendere. Riguardo la prima punta, tutto dipende innanzitutto da Dzeko. Se non si sblocca la situazione con l’Inter, tutto rimane in stallo. Altro che Higuain…