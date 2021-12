Roma, in Europa tutto su Abraham: l’inglese va veloce in Conference

Tammy Abraham sta deludendo in campionato, ma quando scende in campo in Conference League è un altro calciatore: i numeri

Domani la Roma scende in campo a Sofia per l’ultima giornata del girone di Conference League. I giallorossi cercano il ribaltone in classifica sul Bodo e Mourinho si affiderà a Tammy Abraham in attacco, che su suolo europeo ha sempre fatto vedere cose ottime.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’inglese è un altro calciatore quando esce dai confini italiani. Cinque partite e quattro gol in Conference per lui, una rete ogni 58′, mentre in Serie A il bottino è magro con quattro marcature in ben 15 partite giocate. Sarà Abraham quindi l’attaccante a cui si affiderà Mourinho per cercare il primo posto in classifica.