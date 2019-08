Roma, incontro con Zaniolo: si parla di rinnovo e di futuro

La Roma parla con Zaniolo per il rinnovo del contratto. Trattativa che può decollare nei primi giorni della prossima settimana

Si torna a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma ha un contratto con la Roma fino al 2023, guadagna poco meno di 400 mila euro. Zaniolo non andrà via e dovrebbe firmare il prolungamento del contratto con i giallorossi.

Secondo Sportitalia, tra lunedì e martedì dovrebbe andare in scena un incontro per affrontare le tematiche relative al nuovo contratto di Nicolò. La richiesta di adeguamento è di circa 2 milioni più eventuali bonus, i giallorossi partono da una base fissa di 1,4 milioni ma c’è ottimismo per l’intesa.