Roma, incredibile ma vero. C’è ancora speranza per la Champions

Con una vittoria della Roma e le sconfitte di Atalanta, Inter e Milan, la classifica avulsa premierebbe Gasperini e Ranieri

Partiamo dall’assunto che difficilmente i tifosi della Roma possono crederci. Ma finché la matematica non lo impedisce, perché non sperare in una rocambolesca qualificazione alla Champions League? Vero che lo scenario è verificabile solo in caso di suicidio sportivo delle dirette concorrenti. La classifica recita attualmente Atalanta e Inter a 66, Milan a 65 e Roma a 63.

La situazione che potrebbe delinearsi nell’ultima giornata (è certamente la meno improbabile di tutte, doveroso dirlo) è la seguente: con una vittoria giallorossa e le sconfitte delle avversarie si aprirebbero le porti della grande Europa per il club di Pallotta. Questo perché tutte arriverebbero in questo caso a 66 punti, e la classifica avulsa premierebbe l’Atalanta e, appunto, la Roma. Scenari surreali, vero, ma l’esperienza ci ha insegnato che il calcio regala sempre sorprese.