Roma in ansia per Under: infortunio alla spalla col Tottenham – VIDEO

Roma, infortunio per Under contro il Tottenham: le ultime

Non buone le notizie che arrivano da San Diego, dove la Roma nella notte italiana ha sfidato il Tottenham uscendo sconfitta per 4 a 1. La prestazione giallorossa non ha di certo impressionato, nonostante l’apparente calma del tecnico Eusebio Di Francesco, che ha fine partita ha dichiarato comunque di sentirsi poco soddisfatto della prova messa in campo dai propri. Del resto cominque, trattandosi della prima uscita stagione in International Champions Cup della nuova Roma contro un’avversaria di sicuro blasone, tempo per rimediare ce n’è davanti. L’apprensione dei tifosi ed anche dello staff giallorosso piuttosto deriva dalle condizioni di Cengiz Under: il giovane fantasista turco ha rimediato ad inizio secondo tempo nel corso del match un brutto colpo alla spalla ed è stato costretto dunque ad uscire dal campo.

Non tantissime al momento le informazioni che giungono dagli USA: Under, che si è fatto male durante uno scontro di gioco con il giovane Luke Amos, avrebbe rimediato un problema non meglio identificato ancora alla clavicola sinistra. Sembrerebbe comunque nulla di gravissimo, anche se il ghiaccio spray non è servito a lenire i dolori del giovane turco che poi alla fine è stato sostituto da Justin Kluivert.