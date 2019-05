Roma, inizia l’ultima settimana di De Rossi da calciatore giallorosso

Inizia ufficialmente l’ultima settimana di De Rossi da calciatore della Roma. Ranieri lo tirerà a lucido per schierarlo dall’inizio

Era una sensazione che forse Daniele De Rossi mai avrebbe immaginato di vivere. Invece il destino l’ha adesso messo di fronte a questa situazione. Oggi inizierà ufficialmente l’ultima settimana del calciatore da giocatore della Roma. Gli ultimi allenamenti, gli ultimi caffè al bar di Trigoria, le ultime volte con la macchina dentro quel cancello che l’ha visto entrare ogni mattina per 18 lunghissimi anni.

Si preparerà al meglio, in questa settimana, per arrivare preparato alla sfida di domenica. Ranieri gli ha già “promesso” un posto da titolare contro il Parma, qualora dovesse stare bene. I tifosi hanno già garantito in massa la loro presenza, d’altronde DDR non può che meritare un saluto come si deve. Nel 2001, all’Olimpico col Parma la Roma vinceva lo scudetto. Daniele era un ragazzotto, tifoso più che mai, che si stava affacciando al mondo del calcio. Diciotto anni dopo, sempre Daniele, ha scritto una lunghissima pagina di storia giallorossa.