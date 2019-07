Roma, inizia una settimana determinante. E Zaniolo torna prima

Roma, ha inizio una settimana decisiva per il mercato. Petrachi lavora intensamente, e intanto Zaniolo rientrerà prima nella Capitale

Una domenica piuttosto tranquilla in casa Roma. Paulo Fonseca ha concesso ai suoi giocatori una giornata di riposo, che è stata sfruttata nei modi più svariati ma con lo stesso mood da parte di tutti, ovvero trascorrere del tempo con la famiglia. Ha fatto sicuramente bene, dopo una settimana di duro lavoro, ricaricare un attimo le batterie. Sopratutto perché, adesso, ne comincerà una ancora più dispendiosa. Il portoghese intensificherà il tutto per provare ad accelerare il periodo di “conoscenza” da parte dei calciatori nei suoi confronti.

Per questo motivo l’allenatore non disdegnerebbe avere presto le pedine che mancano al suo scacchiere. Che, all’attualità delle cose, sono due difensori centrali e almeno un centrocampista. Partendo da quest’ultimo, la settimana che sta iniziando si rivelerà decisiva per Veretout. È l’obiettivo dichiarato di Petrachi, che ha proposto al giocatore una proposta contrattuale soddisfacente. Con la Fiorentina si provano a limare le piccole differenze che ancora persistono, con il Milan sempre sullo sfondo. Al momento i giallorossi appaiono leggermente favoriti, ma gli scenari del calciomercato sono infiniti.

Nel frattempo si lavora sugli ormai noti nomi per la difesa. È questa la prima urgenza di Gianluca Petrachi, dare il nuovo pacchetto di centrali al suo allenatore. Perché collaudare due nuovi giocatori non è una cosa né semplice, né breve. Per questo il portoghese preme. Per arrivare ad Alderweireld i tempi sono più lunghi. Ragion per cui, dopo qualche giorno di riflessione, si proverà a dare l’accelerata definitiva per Gianluca Mancini. L’obiettivo dichiarato è di portarli entrambi nella Capitale da qua a fine mercato.

Intanto il nome di Nicolò Zaniolo è piuttosto chiacchierato. Gli incontri per il rinnovo tardano ad arrivare (il giocatore è meritatamente in vacanza) e quindi rimbalzano le voci su un forte interessamento del Tottenham. Che, a questo punto, avrebbe proprio la carta Alderweireld da giocarsi. Discorsi ancora prematuri, intanto il classe ’99 ha fatto sapere alle società di voler anticipare il rientro, e per questo sarà a disposizione di Fonseca da giovedì. Sicuramente un buon inizio.