Roma-Istanbul Basaksehir streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Istanbul Basaksehir streaming e probabili formazioni: impegno all’Olimpico per la Roma nella 1ª giornata della fase a gironi di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca inizia il suo cammino nel Gruppo J di Europa League affrontando in casa i turchi dell’Istanbul Basaksehir, guidati in panchina dall’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk. Roma-Istanbul Basaksehir: la partita si giocherà giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

I giallorossi dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Fonseca, per sua stessa ammissione, attuerà un po’ di turnover. Nell’undici titolare troveranno dunque spazio Spinazzola, Diawara e Zaniolo, mentre riposeranno Kolarov, Cristante e Kluivert. Davanti sarà confermato Dzeko, come l’armeno Mkhitaryan sulla trequarti. Al centro della difesa dovrebbe essere ancora Mancini ad affiancare Fazio.

La sfida di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Roma-Istanbul Basaksehir andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Istanbul Basaksehir

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 19 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 471 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Xavier Estrada Fernández (Spagna)



Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy; Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan, Robinho; Demba Ba. All. Okan Buruk

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA