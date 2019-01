Roma, sollievo Juan Jesus: niente operazione, i tempi di recupero

Nessuna operazione per il difensore della Roma Juan Jesus. Per lui una terapia di recupero, si attende il responso per Under

La Roma è rinata dopo la sconfitta contro la Juventus. Con quella sul Torino sono tre vittorie consecutive in Serie A, quattro considerando il successo in Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Alle buone notizie sul campo si accompagnano quelle meno felici dall’infermeria, con Under ancora sotto esami dopo aver lasciato anzitempo il campo e un Juan Jesus per il quale tuttavia i giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo. Il difensore brasiliano, uscito al 10′ durante gli ottavi di Coppa Italia, ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro ma per lui non sarà necessario alcuna operazione. Il giocatore seguirà una terapia conservativa di circa un mese, al termine della quale potrà tornare a disposizione.