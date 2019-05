Roma-Juve: buone notizie per i bianconeri di Allegri. In gruppo Dybala, Emre Can e Bentancur. Le ultime

Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico juventino pensa al futuro ma nel frattempo lavora anche pensando al presente e al prossimo impegno contro la Roma. Max sorride perché l’infermeria juventina si sta svuotando. Sono tre i calciatori tornati in gruppo in settimana e che tornano a disposizione per Roma-Juve.

Come riferito da Sky Sport, Emre Can, Dybala e Bentancur hanno lavorato con i compagni e stanno molto meglio e si candidano a tornare almeno tra i convocati nella partita contro la Roma. I bianconeri hanno lavorato questa mattina al Training Center, concentrandosi su una serie di esercizi di tecnica e di possesso palla oltre che sulla tattica. Buone nuove per la Vecchia Signora: in gruppo Emre Can, Dybala e Bentancur.