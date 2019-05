Roma-Juventus 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Roma-Juventus, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

La Roma è obbligata a vincere per tenere il passo di Milan e Torino per la corsa all’Europa. I giallorossi dovranno però fare i conti contro l’avversario più ostico del campionato: la Juventus di Max Allegri. I ragazzi di Claudio Ranieri con un successo raggiungerebbero i rossoneri a quota 62 punti, ma sarà difficile ottenere il massimo risultato contro i campioni d’Italia.

Roma-Juventus 0-0: pagelle e tabellino

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Olsen, Fuzato, Santon, Marcano, Karsdorp, Juan Jesus, Coric, Cristante, De Rossi, Pastore, Under, Schick. Allenatore: Ranieri.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Barzagli, Cancelo, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Kastanos, Pereira, Alex Sandro. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Massa di Imperia.

Roma-Juventus: diretta live, moviola e sintesi

Ricomincia la partita. Nessun cambio nelle formazioni

45′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

28′ ENNESIMO MIRACOLO DI MIRANTE: tiro pericolosissimo di Dybala, l’estremo difensore giallorosso devia il pallone sul palo e si salva!

18′ TRAVERSA ROMA: contropiede con i bianconeri scoperti. El Shaarawy dal limite serve Pellegrini che da posizione defilata centra il legno.

17′ Ancora Mirante! Ronaldo semina il panico in area e poi serve Dybala. Il mancino a giro dell’argentino trova la mano del giallorosso!

6′ Occasione Juventus: contropiede bianconero con Emre Can che cerca il tap-in vincente nei piedi di Cuadrado. Il colombiano viene servito ma calcia addosso a Mirante, vanificando la ripartenza.

1′ Fischio d’inizio di Massa: può cominciare Roma-Juventus.

Roma-Juventus: formazioni ufficiali

Roma-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Non ci sono grandi sorprese in casa Roma in difesa. Ranieri lancia dal 1′ Mirante con lo schermo composto da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov a protezione del loro portiere. La coppia Cristante-De Rossi incaricata di dettare i ritmi a centrocampo, mentre davanti Kluivert è in vantaggio su Zaniolo per una maglia da titolare. L’olandese agirebbe sulla destra, con Pellegrini nelle vesti di trequartista e El Shaarawy padrone della corsia mancina. Dzeko sarà il terminale offensivo.

Allegri invece opta per Szczesny tra i pali, con l’esperta coppia di centrali Barzagli-Chiellini pronta a proteggere il polacco. De Sciglio è avanti rispetto a Cancelo per il ruolo di terzino destro, mentre dall’altro lato Spinazzola sta prevalendo nel ballottaggio con Alex Sandro. Il tecnico livornese può contare su Can, Pjanic e Matuidi in mezzo. Il tridente offensivo vede Cuadrado e Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Roma-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Roma-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD), Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.