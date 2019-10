Roma, Kluivert traccia le differenza tra Fonseca e Di Francesco: «Col portoghese va meglio, è vicino al mio modo di pensare al calcio»

Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale olandese Under 21, tracciando le principali differenze tra i due allenatori con cui ha avuto modo di lavorare nella Capitale, Di Francesco e Fonseca.

«Lo scorso anno Di Francesco era sotto pressione. È stato difficile quindi trovare spazio per i giovani come me. L’allenatore sceglieva le certezze e lo capisco. In questa stagione va molto meglio con Fonseca. È più simile il mio modo di interpretare il calcio. Con lui parliamo in inglese e questo è più facile per me».