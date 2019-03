Roma, il punto sugli infortunati: Kolarov c’è, Pellegrini ancora out

In casa roma si fa il punto degli infortunati: Pellegrini indisponibile, Kolarov in gruppo. De Rossi, Manolas e Pastore in dubbio

Penultimo allenamento in casa Roma prima della sfida con il Napoli. A Trigoria Ranieri fa il punto sugli infortunati. Ok Kolarov che ha svolto tutta la seduta con i compagni e sarà a disposizione per la gara di domenica. Più dubbi riguardanti le condizioni di De Rossi e Manolas, che insieme a Pastore hanno alternato lavoro individuale e lavoro con i compagni. Molto probabilmente nessuno dei tre scenderà in campo contro i partenopei così come Lorenzo Pellegrini. L’ex Sassuolo non ha ancora smaltito l’infortunio e ha svolto lavoro individuale, aggiungendosi a Florenzi ed El Shaarawy nella lista degli indisponibili.