Roma, la rinascita di Kolarov. È tornato lo stakanovista

Roma, la rinascita di Kolarov. Il serbo, ripresa la giusta condizione fisica, è tornato al massimo nella sua corsia di sinistra

Con quella disputata a Cagliari sono state quattro le partite della Roma disputate consecutivamente da Aleksandar Kolarov da titolare. Il serbo è tornato ad avere una buona forma fisica dopo un periodo di drastico calo, in cui appariva spesso in difficoltà.

Fonseca non ha mai esitato a sottolineare quanto fosse importante la sua esperienza all’interno della squadra, e non è casuale che l’innalzamento del suo rendimento sia coinciso con le ultime vittorie giallorosse. Inutile, inoltre, ricordare il suo apporto in zona gol: ben 6 reti e 5 assist in stagione fino adesso.