Roma, l’agente di Under rivela: «Sono arrivate offerte record per Cengiz, ma i giallorossi le hanno rifiutate tutte»

Cengiz Under, nonostante la prima parte di campionato al di sotto delle aspettative con la Roma, è sempre molto appetibile in ambito di mercato. Lo ha confermato il suo agente, Utku Cenikli, ai microfoni della trasmissione televisiva turca Futbolarena. Ecco le dichiarazioni:

«A gennaio sono arrivate offerte record per Cengiz, ma la Roma non le ha accettate. Sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero, ma non perché i giallorossi lo avessero messo sul mercato».