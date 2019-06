Roma, l’armata in prestito pronta al rientro. Poi le valutazioni di mercato

A inizio luglio torneranno alla Roma molti calciatori in prestito. La dirigenza potrebbe utilizzarli per evitare cessioni troppo dolorose

Gianluca Petrachi si appresta a vivere il suo primo mercato da dirigente della Roma. Per prima cosa avrà da fare la mossa più scomoda di tutte, quella che può anche metterlo in cattiva luce agli occhi dei tifosi: vendere. Questo perché il mancato raggiungimento della Champions League graverà alle casse giallorosse, e prima di poter fare manovre in entrata c’è da sistemare il quadro economico. I giocatori più richiesti sono noti, da Manolas, passando per Zaniolo fino ad arrivare a Under. C’è, però, una via di figura per evitare dolorose perdite. A Trigoria, il primo di luglio, faranno rientro tutti i calciatori in prestito.

Da loro il futuro d.s. proverà ad attingere per non sacrificare qualche big della squadra. Il primo che balza alla mente è Gregoire Defrel. Il futuro del francese è tutto da decidere ed è colui che potrebbe far entrare più denaro nelle casse di Pallotta. Da valutare Gonalons e Gerson, prestati in maniera secca a Siviglia e Fiorentina. Luca Pellegrini, invece, farà ritorno nella Capitale e proverà a giocarsi le sue carte. Ci sono poi i profili di secondo piano, come Antonucci, Crisanto, Verde, Capradossi, Ponce e Seck. Chiaro che non possono avere un enorme mercato, ma qualora la Roma decidesse di venderli potrebbe comunque raccogliere qualcosa.