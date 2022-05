Idea Grillitsch, è derby Roma Lazio: le ultime

L’ultima idea di Roma e Lazio è quella di Grillitsch, un vero e proprio derby di mercato per il centrocampista dell’Hoffenheim

Si appresta ad essere un derby tra Roma e Lazio anche sul mercato. Le due società capitoline hanno messo gli occhi su Grillitsch.

Il centrocampista dell’Hoffenheim è in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, ma per i biancocelesti l’ostacolo è l’indice di liquidità.