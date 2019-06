Roma, l’eredità lasciata da Monchi. Tra rinnovi e giocatori “bloccati”

Roma, Monchi ha lasciato a Petrachi una pesante eredità tra contratti da rinnovare e giocatori bloccati. Il neo d.s. ora a lavoro

In casa Roma lo scossone è sempre dietro l’angolo. Come quello vissuto a cavallo tra il 7 e l’8 marzo quando, all’indomani dell’eliminazione in Champions col Porto, Di Francesco fu esonerato e Monchi si dimise. Da lì una caduta a picco dei giallorossi, che stanno provando a rialzarsi solamente adesso con Fonseca e Petrachi. Proprio il direttore sportivo ha ereditato delle situazioni scomode dall’ex dirigente.

Innanzitutto, nel mercato invernale, Monchi aveva “prenotato” determinati giocatori per l’estate. È il caso di Mancini dell’Atalanta (ancora in voga per il ruolo di post Manolas) e sopratutto Sandro Tonali del Brescia. Sul giovane centrocampista c’era l’idea di compiere un investimento importante per il futuro, ma l’addio dello spagnolo ha frenato tutto. Di conseguenza, a oggi, non sembra che Petrachi riscontri lo stesso interesse (o almeno non prima di aver messo a segno determinate manovre). Quello che invece c’è per i rinnovi contrattuali di El Shaarawy, Pellegrini e Zaniolo. L’idea è di continuare con tutti e tre il percorso nella Capitale, di conseguenza presto ci saranno gli incontri per discutere dei prolungamenti. Se poi qualcuno dovesse presentarsi con offerte indecenti, tutto può accadere.