Roma, Pallotta punta il dito: è Monchi il primo colpevole. Nella lettera del presidente duri passaggi dedicati all’ex ds giallorosso

Una lettera per chiarire, spiegare, togliere e addossare responsabilità a contorno di una stagione negativa in casa Roma, culminata con l’esplosione del caso De Rossi e strascichi allegati.In un passaggio della lettera scritta dal presidente James Pallotta ai tifosi, il numero uno punta pesantemente il dito contro l’ex ds Monchi per quanto accaduto nel corso dell’annata.

Le sue parole: «Abbiamo sbagliato tanto la scorsa estate? Senza dubbio. A maggio di un anno fa ho evidenziato a Monchi i problemi e le necessità della Roma. Monchi mi ha chiesto il 100% del controllo e della fiducia in quanto nostro direttore sportivo. Ripenso ogni giorno alla sessione di mercato della scorsa estate e forse non avrei dovuto lasciargli tutta questa autonomia. Semplicemente la squadra non si adattava bene al gioco di Di Francesco.Alla fine della sessione di mercato, ho osservato i nostri movimenti e mi sono reso conto che non avrebbero funzionato».

Più specificamente sulla vicenda De Rossi: «Era turbato per il fatto che qualcuno fosse stato acquistato per giocare nella sua posizione come riferito dall’articolo? Sì, lo era, ma ciò è dipeso dal fatto che il giorno precedente gli era stato detto da Monchi che non avremmo preso nessuno che potenzialmente avrebbe giocato davanti a lui nello stesso ruolo. Pertanto gli è stata detta una bugia e il giorno seguente la sua reazione emotiva è stata quella che è stata».