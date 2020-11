Roma, Mancini elogia Smalling: «Dà sicurezza a tutta la difesa»

Gianluca Mancini ha parlato del valore e dell’importanza di Chris Smalling

Gianluca Mancini, difensore della Roma, nella lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche del valore e dell’importanza per i giallorossi di Chris Smalling.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«Chris non lo scopro io, se uno fa duecento partite nel Manchester United è forte. Il suo ritorno è stato importante per la sicurezza che dà in campo, io e gli altri siamo giovani, con lui ci troviamo bene. Ma se non prendiamo gol il merito non è solo della difesa, conta il comportamento di tutta la squadra che fa pressing per tutti i novanta minuti, ci aiutiamo a vicenda. Oggi tirarci in porta e segnarci è difficile».