Roma, Manolas che va, Diawara che viene. Ma quanto mancherà il greco…

Roma, ora è ufficiale. Manolas saluta e va al Napoli, ora si cerca un degno sostituto. E intanto Diawara fa il percorso inverso

È ufficiale, Kostas Manolas lascia la Roma. Dopo giorni in cui la trattativa avviata da tempo subiva degli improvvisi stop, in serata è arrivata la definitiva accelerata che ha permesso di mettere tutto nero su bianco. Non è un caso che sia stato fatto tutto entro il 30 giugno: in questo modo l’operato di Petrachi ha definitivamente messo al sicuro il fattore bilancio. Sono infatti una sessantina abbondante i milioni incassati dai capitolini in queste prime settimane di mercato. Fruttati da Manolas, Ponce, Romagnoli e Luca Pellegrini. Per adesso, tutte le altre uscite sono congelate. Ora si lavorerà per chiudere le vicende che riguardano Dzeko e Gerson. Il resto si vedrà con calma.

Servirà poi (e anche piuttosto presto) acquistare il valido centrale che andrà a rimpiazzare Manolas. All’attualità delle cose i prediletti sono ridotti a due profili, ovvero Mancini dell’Atalanta e Bartra del Betis Siviglia. Sono in corso delle valutazioni tra Petrachi e Fonseca, per capire su chi andrà l’affondo decisivo. La cosa sicura è che entrambi i calciatori hanno un prezzo piuttosto elevato, quindi è d’obbligo un investimento importante. Chiunque sarà il prescelto andrà ad ereditare la pesante posizione che è stata del roccioso greco. Che in 5 anni a Roma è saputo crescere fino a diventare uno dei migliori difensori d’Europa, completo in qualsiasi aspetto. Un crescendo, la sua avventura nella Capitale, culminata ovviamente quel 10 aprile 2018 col gol decisivo nella sfida col Barcellona. Basterò questo a farlo ricordare ai tifosi giallorossi con un sorriso.

Tuttavia, adesso, appartiene al passato. Il presente dice che per un Manolas che se ne va, c’è un Diawara che arriva. L’accordo col centrocampista è formalizzato da giorni, si attendono soltanto gli annunci ufficiali. Fonseca ha finalmente il regista tanto richiesto, anche se il mercato della Roma a centrocampo non si fermerà qui. Il suo pensiero è ancora alla Coppa D’Africa in cui è impegnato con la Guinea, dopo di che avrà tempo per delle vacanze e poi raggiungerà la Capitale. Da ora, le chiavi della mediana giallorossa, sono saldamente nelle sue mani.