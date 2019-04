Roma, Marocchi a Manolas: «Non mi piace il tuo atteggiamento in campo!»

Marocchi attacca Manolas nel post-partita di Roma-Napoli: pronta la replica del difensore giallorosso, che risponde alle accuse

La Roma crolla contro il Napoli, e nessuno risparmia critiche nei confronti dei giallorossi. In particolare si è scatenato Giancarlo Marocchi, opinionista Sky, che ha mosso un’accusa piuttosto pesante contro Kostas Manolas.

Ecco l’accusa al difensore della Roma:«Il tuo atteggiamento sembra come dire “mi tocca giocare con questi compagni che non sono alla mia altezza” e se io fossi un tuo compagno non mi piacerebbe questo atteggiamento». Manolas ha risposto così a Marocchi:«Cerco sempre di aiutare la squadra, non penso che gli altri non siano all’altezza anche perché se giocano nella Roma vuol dire che sono giocatori forti. Non ho mai pensato una cosa del genere, non sono d’accordo su quanto lei dice». Il greco, visibilmente stizzito, non ha reagito in maniera avventata, rispondendo in modo rispettoso.