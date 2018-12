Roma, Monchi ha messo gli occhi su Pedro Obiang

Il d.s. della Roma Monchi ha in mente grandi progetti per rinforzare il reparto di centrocampo. Tra i giocatori sott’occhio c’è Pedro Obiang

La Roma non sta vivendo un momento particolarmente felice dopo il clamoroso pareggio esterno contro il Cagliari. Anche per questo, Monchi si è fiondato sul mercato, in cerca di rinforzi per gennaio che possano risollevare la situazione. L’ultimo di questi sembra essere Pedro Obiang, ex Sampdoria e attualmente al West Ham. Il centrocampista potrebbe essere la soluzione al fianco di Nzonzi nel caso in cui De Rossi continui ad avere problemi fisici. Sembra proprio la mediana l’obiettivo numero uno del d.s. giallorosso, visti anche gli altri giocatori che piacciono per la sessione invernale.